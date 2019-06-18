"Мы выходим": задержанный из-за "бунта" пассажиров самолет сел в Таиланде

Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air с 222 пассажирами благополучно приземлился в аэропорту Паттайи. При вылете из Новосибирска у лайнера возникли проблемы с силовой установкой, в результате 15 человек наотрез отказались оставаться на борту.

"Мы не полетим на нем! Мы выходим!" — по слогам произнесла одна из пассажирок после того, как сотрудники Толмачева на протяжении 40 минут устраняли поломку, из-за которой "лайнер не заводился".

От полета отказались 15 человек — 10 взрослых и пятеро детей, при этом представитель Azur Air предупредила, что деньги за билеты им не вернут, поскольку самолет исправен и оснований для отмены рейса нет. Недовольные покинули Boeing, который в итоге вылетел к месту назначения с задержкой в полтора часа. В аэропорту Утапао он приземлился около семи часов утра 18 июня.

"Мы отлично долетели, несмотря на то, что там произошёл этот казус. Почему-то у нас не было тревоги и страха. Какое-то доверие экипажу всё-таки было", — рассказала "НГС.Новости" Марина Гефт.