Пушков обсудил дело Вышинского с генсеком ОБСЕ

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

Во время беседы обсуждалась тема ареста журналиста Кирилла Вышинского. По словам Пушкова, Гремингер понимает, что освобождение Вышинского может повлиять на общее состояние российско-украинских отношений.

Генсек ОБСЕ подчеркнул, что разрешение украинского кризиса остается важнейшим приоритетом, передает "Россия 24". Он намерен продолжать уделять этому большое внимание. По словам Пушкова, Гремингер надеется, что назначение Владимира Зеленского президентом Украины даст новый старт отношениям Киева и Москвы и в будущем создаст условия для урегулирования кризиса в Донбассе.

Кирилл Вышинский был арестован в мае 2018 года. Его обвиняют в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Суд отказался перевести его из СИЗО под домашний арест. Срок его содержания под стражей был продлен до 22 июля 2019 года.