Экс-президента Египта похоронили в каирском пригороде

Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси, скончавшегося от сердечного приступа в суде 17 июня, похоронили во вторник в восточной части Каира, передает ТАСС.

Сын экс-главы государства Ахмед Мурси рассказал, что похороны отца состоялись в каирском пригороде Мадинат-Наср.

Как сообщалось ранее, Мурси умер на заседании суда по делу о шпионаже, на котором он проходил главным обвиняемым. Во время перерыва бывший президент упал в обморок и умер, не приходя в сознание. По данным местных СМИ, у Мурси случился сердечный приступ.

Адвокаты Мурси еще в 2014 году подавали в суд справки, подтверждающие наличие эпилепсии у их подзащитного и настаивали на его переводе под домашний арест.

Бывший президент Египта перенес операцию на мозге, после чего у него начались периодические острые приступы. По словам юристов, при таком диагнозе Мурси противопоказано находиться в изоляции в одиночной тюремной камере.