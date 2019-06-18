Индийские студенты с размахом отметили запрещенный "День автобуса". Видео

В понедельник в Ченнаи студенты отмечали традиционный праздник "День автобуса" — хулиганы задирали пассажиров и катались на крышах общественного транспорта.

Так, утром 17 июня учащиеся колледжа Пачайапа захватили автобус и поехали на нем кататься. Студенты катались на крыше и висели на окнах, пока не попали в аварию.

Водитель автобуса был вынужден резко затормозить перед мопедом, и десятки хулиганов упали на асфальт. Местные СМИ сообщают, что в результате инцидента пострадавшие отделались легкими травмами.

Власти города в очередной раз напомнили, что "День автобуса" был запрещен еще в 2011 году. Полиция задержала в Ченнаи наиболее активных нарушителей.