Чемпион мира Неста возглавил клуб Серии "B"

Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Алессандро Неста официально назначен главным тренером клуба "Фрозиноне", который выступает во втором эшелоне чемпионата Италии – Серии "В". Стороны подписали соглашение сроком на два года.

Официально Неста будет представлен в качестве наставника "канареек" в среду, 19 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт клуба. Для 43-летнего итальянца "Фрозиноне" станет третьим клубом в карьере. Ранее он тренировал канадский "Монреаль" из MLS и итальянскую "Перуджу".

По итогам минувшего сезона футболисты "Фрозиноне" заняли 19 место в высшем дивизионе итальянского футбола – Серии "А" и покинули турнир. Новый сезон клуб начнет в Серии "В".