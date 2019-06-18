Противоречивые заявления США об Иране: конфликта не ищем, но военных пошлем

Накануне стало известно о намерении Пентагона перебросить на Ближний Восток около тысячи американских военных. При этом в ведомстве уверяют, что не ищут конфликта. Президент Ирана Хасан Роухани, со своей стороны, заявил, что Тегеран не ведет войны ни с одной нацией, но готов противостоять враждебным действиям других государств.

В полку американских солдат на Ближнем Востоке пополнение. Приказ о переброске в регион дополнительной тысячи военнослужащих уже подписан главой Пентагона Патриком Шанаханом.

Американцы заявляют: "Недавние иранские нападения подтверждают достоверность полученной нами надежной и точной информации о враждебном поведении иранских сил и их марионеточных групп, которые угрожают персоналу и интересам Соединенных Штатов во всем регионе",

Правда, тут же генерал оговорился: США не стремятся к конфликту с Ираном. Но действия Вашингтона идут в разрез со словами, и Тегеран вынужден отвечать.

Там уже заявили, что с конца июня будут обогащать урана больше, чем разрешено, и готовы пойти еще дальше: выйти из Договора по нераспространению ядерного оружия. Госдеп услышал.

"Мы продолжаем призывать иранский режим не разрабатывать ядерное оружие, выполнять свои обязательства перед международным сообществом. И мне жаль, что сегодня они сделали это объявление. Но мы не должны поддаваться ядерному вымогательству со стороны иранского режима", — заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус.

Американцы, конечно, молчат о том, что еще год назад первыми вышли из сделки по Ирану — предпочитают подталкивать партнеров и требовать от них жестких решений в отношении Тегерана. Но пока не очень удается: в ЕС трезво смотрят на ситуацию.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что "Иран по-прежнему соблюдает условия соглашения".

"И мы искренне надеемся и рассчитываем, что Иран продолжит и дальше выполнять свои обязательства. И я бы не стала вступать в обмен взаимными обвинениям. Мы заинтересованы в сохранении ядерной сделки", — отметила Могерини.

Иран пока только обсуждает возможные шаги на действия США, но как поведет себя Вашингтон, предсказать трудно: госсекретарь Помпео говорит о военном сценарии, но президент Трамп своего слова пока не сказал.

Впрочем, по сообщениям одной из израильских газет американцы для себя уже все решили. Ссылаясь на источники в ООН, издание пишет, что (по сообщениям дипломатов) Вашингтон якобы готовит массированную бомбардировку ядерного объекта на территории Ирана.