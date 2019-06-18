Катар верхних футбольных путей: арестован экс-глава УЕФА Платини

Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован в рамках дела о расследовании законности выбора Катара страной-организатором чемпионата мира по футболу 2022 года. Коррупционный скандал в ФИФА вызвал дополнительные вопросы к французской политической и спортивной элите.

В последние годы пресса много писала о скандале в ФИФА и на этом фоне неоднократно проходила информация, что власти Франции во главе с президентом пятой республики тех лет Николя Саркози активно лоббировали интересы Катара в футбольном сообществе. И, якобы, Платини на правах главы Европейского футбольного союза был проводником этой линии.

Впрочем, до сих пор никто не предъявил Платини и Ко никаких конкретных обвинений. Но, оказывается, правоохранители Франции вместе с представителями спецслужб еще нескольких стран Евросоюза все это время вели работу по поиску доказательств. И, судя по аресту Планити, что-то отыскали.

Бывшая легенда французского футбола был взят под стражу утром во вторник, 18 июня, в рамках расследования по делу присуждения Катару права на проведение World Cup-2022. Как сообщает британская Mirror, он был доставлен в помещение управления по борьбе с коррупцией судебной полиции (OCLCIFF).