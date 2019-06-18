Кокорин и Мамаев отправятся в колонию через одну-две недели

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил детали этапирования своего клиента в колонию для отбывания наказания по делу о двух драках в центре Москвы.

"Куда именно их будут этапировать станет известно в течение одной-двух недель – сначала должно поступить постановление, — приводит слова Бушманова "Спорт-экспресс". – В любом случае, согласно правилам ФСИН, информация о месте заключения осужденных станет известна по их прибытии в место отбытия заключения. До этого момента информация не разглашается".

Напомним, что накануне Мосгорсуд отменил апелляцию футболистов и оставил наказание в силе. Мамаев вместе с Александром Протасовицким получили по 1 году 5 месяцам заключения, а братья Кокорины – по 1 году и 6 месяцам.