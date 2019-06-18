Дагестанский певец поджог квартиру московского массажиста из-за обидных комментариев

Ссора между столичным массажистом и представителем табасаранской эстрады обернулась уголовным делом в отношении последнего — 32-летний уроженец Дагестана проявил криминальный талант, с легкостью проникнув в квартиру приятеля через окно на третьем этаже. Забыв о первоначальной цели визита — найти телефон и удалить компрометирующую информацию, певец и музыкант похитил сейф и поджог квартиру, после чего скрылся. Показания участников конфликта сняли на видео.

Отношения между исполнителем Ризваном Алиевым и его знакомым обострились в середине мая: массажист принялся оставлять оскорбительные комментарии в соцсетях под сообщениями недавнего друга. Тот пытался решить дело миром, но безуспешно, а потому решил действовать кардинально. Около трех часов ночи 25 мая сотрудник массажного салона отправился на срочный вызов (хотя, по собственному признанию, по ночам он не работает), но дверь ему по названному адресу никто не открыл. Вернувшись примерно через 40 минут, молодой человек увидел языки пламени, вырывающиеся из его жилища.

Как оказалось, Ризван намеренно выманил приятеля из квартиры, после чего забрался на третий этаж, отжал окно и принялся искать смартфон, где, как он полагал, хранились компрометирующие данные. Поиски успехом не увенчались, и тогда музыкант вырвал из шкафа сейф с золотыми и серебряными украшения, а перед тем, как отправиться восвояси, поджог диван.

Пожар быстро потушили, обошлось без пострадавших. Ризван вскоре давал показания, рассказывая о причинах конфликта. Сейф он вскрыл с помощью подручных средств, но ничего из его содержимого не тронул, закопав украшения в лесу.

Исполнителя хитов "Мой свет" и "Наши чувства" отправили под домашний арест, ему грозит до пяти лет лишения свободы.