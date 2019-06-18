Из-за обманутых надежд: ревнивец порезал ножом приютивших его девушек

В Бурятии 19-летний житель Улан-Удэ тяжело ранил ножом двух сестер в поселке Усть-Баргузин после того, как они пустили парня переночевать в ночь на 17 июня.

За несколько месяцев до случившегося молодой человек познакомился с 16-летней девушкой в социальной сети. Завязалась переписка, после которой парень, приехал в гости.

Его избранница при личной встрече объяснила, что кавалер у нее уже есть, однако разрешила молодому человеку переночевать у себя, поскольку время было позднее, и автобусы уже не ходили.

Ночью преступник дождался, когда все уснут, взял нож и порезал им свою знакомую и ее 22-летнюю сестру, позже объяснив свой поступок ревностью и обманутыми надеждами. Затем парень, как сообщает СК Бурятии, в одном нижнем белье выбежал на улицу и какое-то время бродил по поселку, пока один из местных жителей не дал ему одежду.

Тем временем, одна из израненных девушек сумела позвонить своим родителям, которые вызвали скорую.

Преступника задержал и сдал в полицию отец порезанных сестер, когда тот ловил на трассе попутную машину.

В настоящее время молодой человек помещен под арест на время проведения следственных мероприятий. Вину свою он не отрицает и всячески сотрудничает со следствием. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц".

Девушки с многочисленными ножевыми ранениями находятся в больнице в тяжелом состоянии.