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Ситуация на Украине 46 минут назад
В Кремле внимательно следят за высказываниями Зеленского и делают выводы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что в Кремле внимательно следят за высказываниями Владимира Зеленского и склонны согласиться с тем, что позиции новоизбранного главы украинского государства схожи с теми, которых придерживался его предшественник Петр Порошенко.
Ранее сообщалось, что Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным. Немецким журналистам он рассказал, что это будет фраза: "Донбасс и Крым — это Украина".
Песков, комментируя это, отметил, что Зеленскому "обсуждать Донбасс следует с жителями региона, а по Крыму и говорить нечего".
Кроме того, отвечая на вопрос о возможной первой фразе Путина при общении с Зеленским, Песков напомнил, что президент России всегда начинает общение с "правильных фраз".
"И в случае, если такое общение когда-нибудь состоится, думаю, он тоже начнет общение с правильных фраз", — цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря президента России.
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