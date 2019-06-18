В Кремле внимательно следят за высказываниями Зеленского и делают выводы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что в Кремле внимательно следят за высказываниями Владимира Зеленского и склонны согласиться с тем, что позиции новоизбранного главы украинского государства схожи с теми, которых придерживался его предшественник Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным. Немецким журналистам он рассказал, что это будет фраза: "Донбасс и Крым — это Украина".

Песков, комментируя это, отметил, что Зеленскому "обсуждать Донбасс следует с жителями региона, а по Крыму и говорить нечего".

Кроме того, отвечая на вопрос о возможной первой фразе Путина при общении с Зеленским, Песков напомнил, что президент России всегда начинает общение с "правильных фраз".

"И в случае, если такое общение когда-нибудь состоится, думаю, он тоже начнет общение с правильных фраз", — цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря президента России.