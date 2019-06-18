"Барселона" нашла замену вратарю Силлессену в "Валенсии"

Голкипер национальной футбольной сборной Голландии Яспер Силлессен точно покинет испанскую "Барселону". При этом из пяти претендентов на игрока осталось лишь два, но один из них – клуб Ла Лиги "Валенсия", — готов ради голландца на обмен вратарями.

Нынешний первый номер "летучих мышей" бразилец Нето может отправиться в столицу Каталонии, а Силлессен пройдет по обратному маршруту, сообщает Mundo Deportivo. При этом, инсайдеры говорят не о прямом обмене, а о встречных покупках: 29-летний Нето может быть приобретен "Барсой" за 30 млн евро, а валенсианцы за ту же сумму выкупят 30-летнего Силлессена.

Правда, на голландца претендует еще итальянская "Рома", где не убеждены игрой Робина Ольсена. В то же время от приобретения Силлессена отказались три английских клуба – "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм" и "Эвертон".