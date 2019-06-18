Дума приняла закон о приостановке ДРСМД

Государственная дума России приняла закон, который приостанавливает действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ состоит из трех пунктов: в первом говорится о заморозке ДРСМД, второй гласит, что только президент может возобновить Договор, в третьем указано, что закон вступает в силу сразу после публикации, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, в начале марта 2019 года президент Владимир Путин издал указ о приостановке ДРСМД до тех пор, пока Штаты не устранят все нарушения. Так, например, на вооружении США стоят ударные беспилотники MQ-9 Reaper, которые нарушают Договор.

Кроме того, в Европе размещены универсальные пусковые установки Mk.41. Соединенные Штаты утверждают, что они предназначены исключительно для систем противоракетной обороны. Однако российские специалисты настаивают, что из этих пусковых могут стартовать запрещенные сухопутные крылатые ракеты Tomahawk.

Соединенные Штаты, в свою очередь, утверждают, будто российская ракета 9М729 нарушает ДРСМД. Якобы ее дальность превышает разрешенную.

Договор о ликвидации ракета средней и меньше дальности подписали в 1987 году. Он запрещает разработку, производство и хранение ядерных баллистических ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров, а также крылатых ракет наземного базирования.