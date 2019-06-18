Вячеслав Колосков: не верю, что Платини замешан в коррупции

Бывший вице-президент ФИФА и экс-глава Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал задержание французским правоохранителями Мишеля Платини, известного в прошлом игрока и функционера Европейского футбольного союзу.

Как уже сообщали Вести.Ru, Платини был задержан во Франции в ходе расследования дела о коррупции во время выборов места проведения футбольного чемпионата мира-2022. Тогда, в декабре 2010 года, ФИФА выбрала страной-организатором Катар, а затем не раз появлялась информация, что в ходе выборов члены исполкома федерации испытывали политическое давление со стороны властей Франции и УЕФА.

"Я участвовал в выборах страны-хозяйки чемпионата-2018, который затем прошел в нашей стране, и могу сказать, что Платини не проявлял себя негативно по отношению к нам", — отметил почетный президент РФС Колосков.

"А вот что там с Катаром – не знаю, – цитирует экс-функционера издание "Спорт-экспресс". – Но убежден, что информация о его участии в коррупционных схемах – странная. Мишель – достаточно обеспеченный человек с незапятнанной репутацией как футболиста, так и функционера. И я не верю в его виновность".