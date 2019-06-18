Экс-глава Серпуховского района порезал себя во время судебного заседания

Бывшего главу Серпуховского района госпитализировали во время судебного заседания — Александр Шестун порезал себе левую руку в знак протеста против уголовного преследования. Инцидент произошел во время прямой трансляции из СИЗО, где содержится подозреваемый в получении взяток и превышении должностных полномочий экс-чиновник.

Перед тем, как взять за лезвие, Шестун заявил о пытках, избиениях и незаконном удержании под стражей по политическим мотивам, отметив, что намерен использовать свою жизнь в качестве доказательства своей правоты. Заседание прервали, бывшего подмосковного чиновника госпитализировали с порезом левой руки.

Шестун, у которого изъяли активы на сумму свыше 10 миллиардов рублей, утверждает, что с 14 июня возобновил голодовку и потерял в весе шесть килограммов.

Экс-главу Серпуховского района задержали и арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий летом 2018 года, затем к обвинениям добавилось мошенничество в особо крупных размерах. Во время судебных заседаний ему не раз вызвали скорую помощь — подозреваемый то терял сознание, то ему становилось плохо с сердцем.