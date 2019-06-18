Песков рассказал о том, как Путин готовится к "Прямой линии"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет в классическом формате, глава государства уделит максимальное внимание вопросам россиян и уже ведет подготовку к событию.

Пресс-секретарь отметил, что у Путина будет возможность при надобности выходить на связь по каким-либо вопросам с руководителями регионов, министрами. Акцент во время "Прямой линии" будет ставиться на том, чтобы ответить на максимальное количество вопросов реальных людей, которые поступили как за десять дней с момента объявления сбора вопросов, так и во время прямого эфира.

Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин сейчас находится в Москве и готовится к предстоящему мероприятию. Он читает справочные материалы, которые традиционно присылают к данному событию министерства и ведомства, в случае необходимости связывается с министрами и руководителями различных органов власти, проводит совещания с администрацией, смотрит массив обращений граждан, сообщает ТАСС. Также пресс-секретарь добавил, что глава государства планирует полностью посвятить подготовке к "Прямой линии" вторник и среду.

На вопрос о том, каким темам президент уделит во время "Прямой линии" особое внимание, Песков отметил, что пока это не совсем понятно, "потому что это верстается во многом по ходу, но понятны основные блоки тем, которые превалируют в обращениях людей". При этом пресс-секретарь не стал уточнять, о каких темах идет речь, поскольку "не хотел бы заранее раскрывать все нюансы".

"Прямая линия с Владимиром Путиным" начнется 20 июня в 12:00. Студия программы, по традиции последних лет, разместится в Гостином дворе.