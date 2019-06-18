Бенитесу предложили годовой оклад в 13,5 млн евро за работу в Китае

Главный тренер английского "Ньюкасал Юнайтед" Рафаэль Бенитес получил предложение от китайского клуба "Далянь Ифан" на сумму в 13,5 млн евро в качестве ежегодной зарплаты. Ранее испанский специалист признался, что рассматривает варианты продолжения своей карьеры.

Ранее Бенитес также претендовал на освободившееся после ухода Маурицио Сарри место в лондонском "Челси". Однако в столичном клубе вскоре решили отказаться от идеи приглашения испанца. Также Рафу звали в испанский "Бетис" – он отказался, посчитав предложение севильцев недостаточно выгодным с финансовой точки зрения.

После этого уже "Ньюкасл" предпринял удержать Бенитеса у руля команды, на что тот в ответ заявил о том, что ему необходимы гарантии для осуществления траснферов. Пока переговоры между сторонами зашли в тупик.