Полиция поймала всех участников кражи из церкви в Раменском районе

В Подмосковье раскрыто громкое дело о краже старинных икон. Из церкви в Раменском районе в январе похитили сразу девять образов. Полиции понадобилось почти полгода, чтобы задержать всех участников этого преступления и найти святыни. Накануне иконы были возвращены в храм.

В храм Смоленской иконы Божией матери в селе Кривцы возвращаются похищенные святыни. Полицейские аккуратно распаковывают старинные иконы Спас Вседержитель и Богоматерь Смоленская, в честь которой в начале XVIII века князем Волконским была возведена обитель.

"Выражу слова благодарности. Для нас два события — исчезновение икон и их появление — были как гром среди ясного неба. Ничто не предвещало, что они уйдут от нас, и очень быстро они были найдены", — говорит священник.

Свои места в иконостасе займут и другие украденные из храма иконы — Троица Новозаветная, Сергия Радонежского и Серафима Саровского, а еще — Спиридона Тримифунтского и семи отроков Эфесских.

Святыни были похищены в конце января этого года: преступники вскрыли замок входной двери, отключили сигнализацию и опустошили иконостас.

К раскрытию этого резонансного преступления подключились лучшие сыщики МВД России, специализирующиеся на розыске предметов антиквариата. Буквально через неделю нашли две храмовые иконы — Сергий Радонежский и Богоматерь Страстная. Святыни находились в квартире перекупщика в Ярославле.

Через неделю на вернисаже в Измайлове нашли еще три украденные иконы. Установили и подозреваемых в краже. Одного из них задержали сразу, дома. При обыске нашли и схему храма с планом проникновения, и десятки мобильных телефонов для связи с подельниками. Постепенно задержали всех участников преступления.

"Вскоре в результате оперативно-разыскных мероприятий в Северо-Восточном и Южном округах города Москвы были задержаны четверо подозреваемых, один из которых ранее судим. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом. В дальнейшем был установлен и заключен под стражу один из заказчиков преступления, который скрывался в Калмыкии", — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Известно, что старинные образа он успел продать за 75 тысяч долларов в один из антикварных магазинов столицы. Оттуда их и изъяли оперативники.