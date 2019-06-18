Нелли Уварова рассказала, как сериал "Не родись красивой" повлиял на ее судьбу

Когда на экраны вышли первые серии "Не родись красивой", где Нелли Уварова играла нескладную Катю Пушкареву, на нее стали "кидаться" люди на улице, посмотреть на актрису ходили в РАМТ, где она работала, а режиссеры наперебой предлагали роли в кино.

Зрители сопереживали "гадкому утенку", из которого в итоге ее героиня в этом сериале превратилась в прекрасного лебедя и обрела женское счастье.

В жизни самой актрисы, тем временем, на тот момент было все в полном порядке. Во время съемок она вышла замуж за режиссера сериала Сергея Пикалова, с которым они были знакомы еще по работе в театре.

Правда, брак этот просуществовал недолго – всего три года. Затем супруги расстались, и за это расставание Нелли берет ответственность на себя.

После громкого успеха этого сериала и развода с Пикаловым актриса долго не давала интервью и не появлялась на светских мероприятиях.

А в 2011 году поклонники узнали, что Уварова снова вышла замуж — за коллегу по театру актера .Александра Гришина. В этом союзе родились двое детей.

Почему Нелли долго скрывала имя отца своей дочери? Почему не сложились отношения с первой любовью по имени Леван, с которым она познакомилась во ВГИКе?

По какой причине она рассталась с режиссером Сергеем Пикаловым и как вспоминает съемки во всенародно любимом сериале, сделавшем ее знаменитой? Почему Нелли приняла решение уехать из Грузии, где прошли ее школьные годы, в Россию?

Об этом и не только актриса рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".