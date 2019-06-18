Кубок КОНКАКАФ. "Валидольный" матч сборных Ямайки и Гондураса

На футбольных аренах США продолжается розыгрыш Кубок КОНКАКАФ, футбольного чемпионата Северной и Центральной Америки. Накануне стартовал групповой турнир под литерой "С". В центральной встрече команда Ямайки в упорном поединке обыграла Гондурас – 3:2.

В этой группе сборные Ямайки, Сальвадора и Гондураса будут претендовать на выход в плей-офф, а команда Кюрасао пока считается аутсайдером. Впрочем, островитяне в стартовой игре оказали упорной сопротивление соперникам из Сальвадора, проиграв минимально – 0:1.

Зато Ямайка и Гондурас выдали очень красивый и упорный матч, забив на двоих 5 голов. Сборная Ямайки повела 2:0 после первого тайма после двух мячей Орджилла. Но во втором тайме соперник возродил интригу после гола Лосано, но Лоу снова сделал разницу "+2". Концовка прошла в непрерывных атаках Гондураса и на исходе встречи Кастильо сократил разрыв до минимума, но сравнять счет не удалось.