Драка в Чемодановке: суд арестовал еще четверых

Во вторник Первомайским районным судом Пензы арестованы еще четверо фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которой погиб один человек, четверо были ранены, передает ТАСС. По информации пресс-службы суда, арестованные останутся под стражей сроком на два месяца.

Как сообщалось, 13 июня в результате драки в селе Чемодановка погиб один человек, трое получили травмы, еще один в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.

Отмечается, что причиной драки стал конфликт, возникший на бытовой почве. В полицию было доставлено более 170 человек.

Следствием возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

Ранее стало известно об аресте 15 фигурантов данного уголовного дела.