Алибасов чувствует себя лучше и уже обсуждает рабочие вопросы "На-На"

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что продюсер чувствует себя уже лучше и даже обсуждает рабочие вопросы, связанные с группой "На-На".

Ранее Бари Алибасов-младший сообщил, что его отца выписали из больницы и он доставлен в "скрытое" от СМИ место, где рядом с ним будет находиться супруга Лидия Федосеева-Шукшина.

Вадим Горжанкин прокомментировал, что в настоящее время состояние продюсера Алибасова улучшается и он практически отошел от сильных седативных препаратов. Пиар-директор отметил, что Бари, несмотря на запрет врачей и родственников, уже обсуждает рабочие вопросы, касающиеся его группы "На-На", а также интересуется всем, что произошло за время его нахождения в больнице. Горжанкин подчеркнул, что Алибасов передает слова благодарности всем медикам, которые принимали участие в его спасении.

4 июня стало известно, что продюсер случайно выпил средство "Крот", предназначающееся для прочистки труб, перепутав его с напитком. У Алибасова диагностированы сильные ожоги пищевода, желудка, дыхательных путей.