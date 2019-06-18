Россельхознадзор обнаружил в 107 тоннах египетских апельсинов плодовую муху

В морской порт "Новороссийск" из Египта прибыла партия апельсинов весом 107 тонн. Инспекторы местного Управления Россельхознадзора выявили в цитрусовых в живом состоянии карантинный объект для России — фрукты оказались поражены средиземноморской плодовой мухой.

Доказательством наличия вредителя в плодах апельсинов стало заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции "Всероссийского центра карантина растений".

На сайте управления ведомства по Краснодарскому краю и республике Адыгея сообщается, что в 2019 году это уже не первый случай обнаружения средиземноморской плодовой мухи в цитрусовых, которые прибывают из Египта.

Груз отправят обратно в Египет, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Средиземноморская плодовая муха считается опасной и вредоносной. Она повреждает плоды яблони, абрикоса, черешни, томата, а также более двухсот видов других растений. Повреждение кожуры мухой вызывает развитие плесени и гниение, что ведет к потере урожая.