Фельдшер погибла в загоревшейся после ДТП скорой в Моршанске

Спешившая в больницу карета скорой помощи загорелась после столкновения с легковушкой в Тамбовской области. Жертвой ДТП, которое сняла камера наружного наблюдения, стала 35-летняя фельдшер, еще четыре человека получили травмы.

Авария произошла в 19:20 17 июня на углу Интернациональной и улицы Ленина в Моршанске. Водитель реанимобиля с включенными сиреной и проблесковыми маячками попытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора, но тут в него врезался двигавшийся на высокой скорости SsangYong.

Скорая, как видно на кадрах, опрокинулась на бок и развернулась вокруг своей оси, после чего вылетела на тротуар и загорелась. Машину быстро потушили, а всех находившихся в салоне госпитализировали, но спасти жизнь 35-летней фельдшеру врачам не удалось — она скончалась на операционном столе.

В настоящее время в лечебном учреждении остаются 29-летний водитель скорой, 60-летняя медсетра и 44-летний пациент, а также пассажир легковушки.