Шойгу анонсировал появление новейшего оружия в российской армии

Российская армия в ближайшей перспективе получит новейшее вооружение, основанное на лазерных и гиперзвуковых технологиях. Первые образцы подобных комплексов уже поступили на опытно-боевое дежурство в войска. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на научно-практической конференции, пишет агентство ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что для лазерных комплексов "Пересвет" уже построена необходимая инфраструктур, экипажи этих систем прошли подготовку. На боевое дежурство лучевое оружие должно заступить в декабре 2019 года.

Что касается гиперзвука, то ракеты "Кинжал" уже поставлены в войска. Сообщается, что ими вооружена эскадрилья истребителей МиГ-31 в Южном военном округе. В начале 2019 года военные заявили, что самолеты с гиперзвуковыми ракеты 380 раз патрулировали Черное и Каспийское моря.

Также планирующий боевой блок "Авангард" запущен в серийное производство. В 2019 году целый полк Ракетных войск стратегического назначения должен перейти на этот гиперзвуковой комплекс.