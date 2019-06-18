Перестрелка россиян и грузин на почте в Стамбуле: один погибший, несколько раненых

Накануне в Стамбуле в офисе почтовых отправлений произошла перестрелка между гражданами Грузии и России, в которой был убит грузин, оказавшийся грабителем.

Россияне, как сообщает МИД Грузии, в ходе инцидента оказывали сопротивление, передает "Интерфакс".

Там уточнили, что инцидент произошел при попытке ограбления почты. Официальный представитель грузинского МИД Владимир Константиниди сказал, что в офис почтовых отправлений ворвались трое вооруженных мужчин и потребовали от находившихся на почте лечь на пол.

"Скорее всего, это было с целью ограбления, однако не исключена криминальная разборка", — отметил представитель МИД Грузии.

Началась перестрелка, в которой были ранены два человека из числа нападавших, а также двое из находившихся на почте россиян. Они, по словам Константиниди, пытались оказать налетчикам сопротивление.

56-летний гражданин Грузии был среди нападавших, подтвердил представитель МИД Грузии. Он также сообщил, что турецкая полиция разыскивает еще двух участников нападения – этнических грузин, гражданство которых пока не уточняется.

Ранее турецкие СМИ сообщили о смерти двух человек – грузина и россиянина, однако позже полиция опровергла сообщения о смерти гражданина России.

Местная пресса также писала, что на месте ЧП было обнаружено огнестрельное оружие с глушителем.

В генконсульстве РФ в Стамбуле, со своей стороны, сообщили, что ранение в результате перестрелки в одном из районов Стамбула получили не двое, а один гражданин России.

По сведениям российских дипломатов, в офисе логистической компании в стамбульском районе Фатих произошла ссора, которая привела к массовой потасовке с применением холодного и огнестрельного оружия.

Россиянин, как сообщили в диппредставительстве РФ, получил ножевое ранение, сейчас его жизнь вне опасности, передает ТАСС.

Там также отметили, что генконсульство России в Стамбуле находится в постоянном контакте с полицией, которая расследует это ЧП.