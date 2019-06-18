50-рублевое пособие на детей с 1,5 до 3 лет повысят адресно

Премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев предложил повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет по принципу адресности, передает телеканал "Россия 24".

Речь идет о повышении 50-рублевого пособия на детей с 1,5 до 3 лет. Предел повышения будет определять каждый регион в зависимости от прожиточного минимума ребенка. Об этом глава правительства сообщил, открывая совещание по вопросу реформирования системы компенсационных выплат по уходу за ребенком. Помощь будет распространяться на семьи, чей доход ниже установленного уровня.

Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от 1,5 до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня.

Он напомнил, что эта выплата была введена в 1994 году как временная, с тех пор ни разу не индексировалась, "и ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду".