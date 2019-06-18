Новости Общество

Все видео этой рубрики
18 июня 201915:25

50-рублевое пособие на детей с 1,5 до 3 лет повысят адресно

50-рублевое пособие на детей с 1,5 до 3 лет повысят адресно

Премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев предложил повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет по принципу адресности, передает телеканал "Россия 24".

Речь идет о повышении 50-рублевого пособия на детей с 1,5 до 3 лет. Предел повышения будет определять каждый регион в зависимости от прожиточного минимума ребенка.  Об этом глава  правительства сообщил, открывая совещание по вопросу реформирования системы компенсационных выплат по уходу за ребенком. Помощь будет распространяться на семьи, чей доход ниже установленного уровня.

Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от 1,5 до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня.

Он напомнил, что эта выплата была введена в 1994 году как временная, с тех пор ни разу не индексировалась, "и ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду".

Сейчас

15:20

ФСБ проводит обыски в частном московском музее "Собрание"

14:45

Шойгу анонсировал появление новейшего оружия в российской армии

12:59

Дума приняла закон о приостановке ДРСМД

11:25

Экс-глава УЕФА Мишель Платини арестован в рамках дела о коррупции в ФИФА

10:30

15 жителей Чемодановки арестованы судом

10:09

Нарышкин разоблачил планы кибератак США

08:58

При крушении судна в Индонезии погибли 15 человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Дума приняла закон о приостановке ДРСМД

Дума приняла закон о приостановке ДРСМД

2 часа назад
У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года

У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года

31 минута назад
Экс-глава Серпуховского района порезал себя во время судебного заседания

Экс-глава Серпуховского района порезал себя во время судебного заседания

3 часа назад
Шойгу анонсировал появление новейшего оружия в российской армии

Шойгу анонсировал появление новейшего оружия в российской армии

1 час назад
Forbes назвал крупнейших владельцев сельхозземель в России

Forbes назвал крупнейших владельцев сельхозземель в России

1 час назад
Фокус не удался: тело индийского Гудини нашли в водах Ганга

Фокус не удался: тело индийского Гудини нашли в водах Ганга

3 часа назад
Топ-5 регионов России с самым высоким уровнем онкозаболеваемости

Топ-5 регионов России с самым высоким уровнем онкозаболеваемости

9 часов назад
Девочку-подростка из России убили в Испании ножом в горло, ее брата ищут

Девочку-подростка из России убили в Испании ножом в горло, ее брата ищут

3 часа назад
Нужна помощь: Ладе Пеньковой требуется кресло-коляска и подъемник

Нужна помощь: Ладе Пеньковой требуется кресло-коляска и подъемник

17.06.2019 09:00
Бари Алибасова вывезли в скрытое от СМИ место

Бари Алибасова вывезли в скрытое от СМИ место

17.06.2019 14:59
"Город храбрых" вместо "Города бесов": в Екатеринбурге поменяли указатели

"Город храбрых" вместо "Города бесов": в Екатеринбурге поменяли указатели

7 часов назад
Штаты и Чили покупают российские самолеты-амфибии

Штаты и Чили покупают российские самолеты-амфибии

41 минута назад
Нелли Уварова рассказала, как сериал "Не родись красивой" повлиял на ее судьбу

Нелли Уварова рассказала, как сериал "Не родись красивой" повлиял на ее судьбу

1 час назад
Скабеева: идея кормить россиян просроченными продуктами звучит дико

Скабеева: идея кормить россиян просроченными продуктами звучит дико

33 минуты назад
ФСБ проводит обыски в частном московском музее "Собрание"

ФСБ проводит обыски в частном московском музее "Собрание"

1 час назад
10 лучших смартфонов: версия Роскачества

10 лучших смартфонов: версия Роскачества

1 час назад
Названы рублевые цены на обновленный Subaru Outback 2019 года

Названы рублевые цены на обновленный Subaru Outback 2019 года

1 час назад
Фельдшер погибла в загоревшейся после ДТП скорой в Моршанске

Фельдшер погибла в загоревшейся после ДТП скорой в Моршанске

1 час назад
Facebook анонсировал собственную криптовалюту Libra

Facebook анонсировал собственную криптовалюту Libra

1 час назад
Драка в Чемодановке: суд арестовал еще четверых

Драка в Чемодановке: суд арестовал еще четверых

1 час назад
Алибасов чувствует себя лучше и уже обсуждает рабочие вопросы "На-На"

Алибасов чувствует себя лучше и уже обсуждает рабочие вопросы "На-На"

1 час назад
Госдума может разрешить посредникам продавать электронные ОСАГО

Госдума может разрешить посредникам продавать электронные ОСАГО

2 часа назад
Полиция поймала всех участников кражи из церкви в Раменском районе

Полиция поймала всех участников кражи из церкви в Раменском районе

2 часа назад
Песков рассказал о том, как Путин готовится к "Прямой линии"

Песков рассказал о том, как Путин готовится к "Прямой линии"

2 часа назад
Без угрозы жизни: из ветхого жилья переселять не будут

Без угрозы жизни: из ветхого жилья переселять не будут

2 часа назад
Вячеслав Колосков: не верю, что Платини замешан в коррупции

Вячеслав Колосков: не верю, что Платини замешан в коррупции

3 часа назад
Песков назвал высказывания Кудрина о бедности эмоциональными

Песков назвал высказывания Кудрина о бедности эмоциональными

3 часа назад
Поляки задержали россиянина, пытавшегося доставить в Петербург крупную партию гашиша

Поляки задержали россиянина, пытавшегося доставить в Петербург крупную партию гашиша

3 часа назад
Кадры из сериала "Чернобыль" сравнили с реальными видеосъемками

Кадры из сериала "Чернобыль" сравнили с реальными видеосъемками

3 часа назад
Врач рассказал, что произошло с организмом геймера, просидевшего в игре 73 часа

Врач рассказал, что произошло с организмом геймера, просидевшего в игре 73 часа

3 часа назад
В Кремле внимательно следят за высказываниями Зеленского и делают выводы

В Кремле внимательно следят за высказываниями Зеленского и делают выводы

3 часа назад
У россиян хотят изымать землю за нарушение пожарной безопасности

У россиян хотят изымать землю за нарушение пожарной безопасности

4 часа назад
АвтоВАЗ скоро повысит цены на свои модели, а УАЗ уже повысил

АвтоВАЗ скоро повысит цены на свои модели, а УАЗ уже повысил

4 часа назад
Из-за обманутых надежд: ревнивец порезал ножом приютивших его девушек

Из-за обманутых надежд: ревнивец порезал ножом приютивших его девушек

4 часа назад
Дагестанский певец поджёг квартиру московского массажиста из-за обидных комментариев

Дагестанский певец поджёг квартиру московского массажиста из-за обидных комментариев

4 часа назад
Противоречивые заявления США об Иране: конфликта не ищем, но военных пошлем

Противоречивые заявления США об Иране: конфликта не ищем, но военных пошлем

4 часа назад
Экс-президента Египта похоронили в каирском пригороде

Экс-президента Египта похоронили в каирском пригороде

4 часа назад
Беременность увеличивает "пузырь безопасности" женщины

Беременность увеличивает "пузырь безопасности" женщины

5 часов назад
Что можно увидеть, если поставить мультфильм на паузу

Что можно увидеть, если поставить мультфильм на паузу

5 часов назад
Индийские студенты с размахом отметили запрещенный "День автобуса". Видео

Индийские студенты с размахом отметили запрещенный "День автобуса". Видео

5 часов назад
Стрельба на параде "Торонто": число пострадавших увеличилось

Стрельба на параде "Торонто": число пострадавших увеличилось

5 часов назад
"Мы выходим": задержанный из-за "бунта" пассажиров самолет сел в Таиланде

"Мы выходим": задержанный из-за "бунта" пассажиров самолет сел в Таиланде

5 часов назад
В Москве за 25 тысяч рублей сдают 11-метровую квартиру

В Москве за 25 тысяч рублей сдают 11-метровую квартиру

5 часов назад
Нарышкин разоблачил планы кибератак США

Нарышкин разоблачил планы кибератак США

5 часов назад
Плотоядная бактерия поражает людей на пляжах США

Плотоядная бактерия поражает людей на пляжах США

6 часов назад
Ядовитые черные вдовы пришли в Подмосковье убивать людей

Ядовитые черные вдовы пришли в Подмосковье убивать людей

6 часов назад
Владимир Путин утвердил ужесточение наказаний за "пьяные" ДТП

Владимир Путин утвердил ужесточение наказаний за "пьяные" ДТП

6 часов назад
При крушении судна в Индонезии погибли 15 человек, есть пропавшие без вести

При крушении судна в Индонезии погибли 15 человек, есть пропавшие без вести

7 часов назад
"Умные" телевизоры Xiaomi Mi TV начнут продавать в России

"Умные" телевизоры Xiaomi Mi TV начнут продавать в России

7 часов назад
Черная полоса Неймара: из-за долгов арестовано имущество бразильца

Черная полоса Неймара: из-за долгов арестовано имущество бразильца

7 часов назад
На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение

На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение

15 часов назад