Матч-реванш Гончарова с американским Халком пройдет в Краснодаре

Ведущий российский боец лиги смешанных единоборств ACA Евгений Гончаров проведет повторный бой с американцем Тони Джонсоном по прозвищу Халк 31 августа в Краснодаре. Титульный бой станет главным событием турнира ACA 97.

Как уже сообщали Вести.Ru, Гончаров и Джонсон не смогли выявить чемпиона Лиги в тяжелом весе во время их последней встречи на турнире ACA 96. Судьи остановили поединок и признали бой несостоявшимся вследствие непредумышленного попадания россиянином пальцем в глаз американцу в третьем раунде.

Стоит напомнить, что Гончаров, который носит титул лучшего тяжеловеса лиги WFCA, имеет весьма впечатляющую серию из девяти побед подряд, шесть из которых добыты досрочно. Джонсон одержал в своей карьере 13 побед при четырех поражениях. В числе соперников Халка значатся такие известные бойцы, как Кенни Гарнер, Даниель Кормье, Деррик Льюис, Александр Волков, Александр Емельяненко, Денис Смолдарев.