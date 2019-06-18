Forbes назвал крупнейших владельцев сельхозземель в России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России, поместив на первое место в нем АО "Фирма "Агрокомплекс" имени Н.И​​​. Ткачева", сообщает РИА Новости.

Издание подчеркнула, что данная компания принадлежит семье бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева и она распоряжается 649 тысячами гектаров на юге России, стоимость которых оценивается в 68 миллиардов 500 миллионов рублей.

На второе место Forbes поместил агрохолдинг "Степь" Владимира Евтушенкова (основной владелец АФК "Система"). За ним идет крупнейшая компания-производитель мяса в РФ, "Мираторг" братьев Александра и Виктора Линников. По информации журнала владения братьев оцениваются в 412 тысяч гектаров стоимостью 45,6 миллиарда рублей и в 1 миллион гектаров стоимостью 45 миллиардов рублей.

Издание отмечает, что самая дорогая сельскохозяйственная земля — по причине большей урожайности — на юге России. Так стоимость гектара в Краснодарском крае насчитывает 130 тысяч рублей. А самая дешевая в Башкирии и Пензенской области и Башкирии, где гектар стоит 20 тысяч рублей.

В целом же по оценкам экспертов Forbes 20 крупнейших российских землевладельцев контролируют 7,87 миллиона гектаров земель сельхозназначения на 471,7 миллиарда рублей.