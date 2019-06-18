ФСБ проводит обыски в частном московском музее "Собрание"

В музей частных коллекций "Собрание", который располагается в центре Москвы, пришли с обыском сотрудники ФСБ.

Данные мероприятия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела, фигуранты которого пока не установлены, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. В музее пока не комментируют случившееся.

С чем конкретно связаны обыски и иные следственные мероприятия в правоохранительных органах не уточняется.

Частный музей расположен в центре Москвы на пересечении улицы Солянки с Яузским бульваром. Основал "Собрание" меценат Давид Якобашвили. В музее размещена одна из крупнейших частных коллекций мирового культурного значения. Художественный фонд насчитывает около 20 тысяч экспонатов. В нем объединены предметы декоративно-прикладного искусства, музыкальные инструменты, механические редкости, коллекция русской бронзы, а также мелкая пластика лучших мастеров XIX-XX веков.