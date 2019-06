Москва готовится к самому зеленому фестивалю и наполняется ароматом цветов

Москву украсят десятки новых садов — их авторами станут финалисты конкурса городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Сам фестиваль пройдет в августе, но монтаж зеленых зон начался уже сейчас. Специально для этого в столицу съехались дизайнеры со всего мира. Чем удивят москвичей?

Четырехметровая елка взмывает над Чистыми прудами. Огромные деревья устанавливают с помощью подъемного крана. На площади перед входом в метро появится лесная чаща — 26 елок и 13 лип. На то, чтобы посадить каждое дерево, уходит больше получаса.

А это — сад на "Краснопресненской". Судя по цвету растений, место выбрано не случайно.

"Мой сад похож на красную планету — здесь красные цветы, красные деревья. И обратите внимание — мы с вами ходим по кругу. То есть, это такое замкнутое пространство, заполненное растениями", — говорит автор проекта Лоренца Бартолацци (Италия).

Тема конкурса в этом году достаточно простая — летние сады Москвы. Но, тем не менее, каждый автор старался придумать что-то особенное.

Этот сад называется "Удивительный", хотя растут здесь самые обычные травы: лук, тимьян, орегано. Но необычна задумка дизайнеров, которая возникла у них, как только они оказались в Москве и впервые увидели Храм Христа Спасителя. Кашпо, расставленные по кругу, напоминают белые стены. Навес над головой — золотой купол.

Его авторы — Мэгги и Алехандро. Она из Китая, он — из Уругвая. Познакомились на юге Франции, и вот их совместный проект — у нас в России в парке "Музеон".

"То, что мы из разных стран, нам очень помогает. Мы постоянно используем идеи друг друга. А чтобы не ссориться, мы распределили обязанности", — говорит Алехандро О'Нейла.

Помогают дизайнерам садовники — они сажают и поливают растения. Но занимаются этим исключительно здесь, в свободное от своей основной работы время.

- Кто вы по профессии?

- Я — будущий ветеринар.

- Я — стюардесса.

- Как так получилось, что вы здесь?

- У меня сейчас вообще отпуск. Это единственное место, где я действительно могу отдохнуть от людей, расслабиться.

Самое сложное — это научиться понимать своего дизайнера.

- Алехандро? What to do?

- Язык жестов еще никто не отменял. И если у нас что-то не получается, он обязательно скажет: no, no, no!

Уже в эту пятницу на улицах, бульварах и в парках Москвы расцветет 42 новых сада. Любоваться ими в этом году можно будет дольше обычного — до начала сентября.