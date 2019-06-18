Александрова проиграла стартовый матч турнира в Бирмингеме

В английском Бирмингеме стартовал теннисный турнир среди женщин, который проходит на травяном покрытии и имеет призовой фонд в 941 200 долларов. Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться во второй круг, проиграв хорватке Петре Мартич.

В матче первого круга 24-летняя россиянка потерпела поражение от 25 ракетки мира по итогам двух сетов – 3:6, 5:7. На корте соперницы провели 1 час 27 минут. Следующей соперницей Мартич станет еще одна представительница России Маргарита Гаспарян. Матч состоится 19 июня.