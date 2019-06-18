Более 20 новых объектов здравоохранения откроются до конца года в Петербурге

Поликлиники, консультации, офисы врачей общей практики. 23 новых объекта здравоохранения появятся к концу года в Петербурге. Особое внимание — новостройкам. Решить проблему нехватки медцентров в новых микрорайонах поручил действующий губернатор Александр Беглов.

Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", многие объекты уже готовятся к сдаче, там завершают отделочные работы. Так, на Парашютной улице, 42 осталось только установить оборудование в перевязочные, кабинет функциональной диагностики и дневной стационар. На площади в 600 квадратных метров пациентов будут принимать не только терапевты, но и узкие специалисты.

Все открывающиеся объекты здравоохранения будут "бережливыми", подчеркнули в профильном комитете. Новый стандарт призван развести потоки больных и здоровых посетителей, а также максимально сократить очереди.