Младшего сына хоккеиста, подозреваемого в убийстве матери, отпустили из СИЗО

Следователи Ленинградской области выпустили из следственного изолятора младшего сына бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова, которого ранее задержали по подозрению в убийстве матери.

Следствие не будет ходатайствовать в суде об аресте несовершеннолетнего. Решение о том, чтобы отпустить младшего сына хоккеиста, было принято, учитывая данные о его личности и возрасте. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета России по Ленинградской области.

Ранее сообщалось о трагедии, случившейся в поселке Новая Романовка 13 июня. Младший сын бывшего хоккеиста Максима Соколова прибежал к соседям и рассказал о том, что старший брат якобы напал на мать. В результате женщина скончалась от ножевых ранений. В то же время старший брат получил увечья от ножа.

14 июня младший сын Соколова дал показания, после чего был доставлен в камеру. В рассказе юноши сотрудники следственного комитета нашли нестыковки.