Штаты и Чили покупают российские самолеты-амфибии

Поставки самолетов-амфибий Бе-200 в Соединенные Штаты могут начаться уже в 2020 году. Как рассказал глава Таганрогского научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева Юрий Грудинин, в 2018 году был подписан контракт на 10 машин c компанией Seaplane Global Air Services. Согласно условиям сделки, передача машин заказчику должна начаться через 15 месяцев, пишет агентство ТАСС.

Кроме того, на парижском авиасалоне в Ле-Бурже ТАНТК подписал дополнительный контракт на 2 Бе-200 с Чили. Изначально страна хотела купить 5 машин. Грудинин добавил, что российскими самолетами-амфибиями интересуется еще ряд стран. Так, переговоры с несколькими государствами Юго-Восточной Азии находятся на финальном этапе. Еще три заказчика из Латинской Америки.

Бе-200 – это многофункциональный самолет-амфибия. Он может перевозить пассажиров и грузы, участвовать в поисково-спасательных операциях или тушить лесные пожары. Крейсерская скорость машины – 710 километров в час, топлива Бе-200 хватает на 3600 километров, а в специальных баках самолет может нести до 12 тонн воды.