"Реал" подписал юниора из Бразилии за 45 миллионов евро

Мадридский "Реал" объявил о подписании контракта с бразильским нападающим Родриго Гоэсом. 18-летний форвард перешел из "Сантоса" и обошелся "Королевскому клубу" в 45 миллионов евро.

Новичок "Реала" ранее успешно прошел медицинское обследование и уже был представлен в качестве нового футболиста "сливочных", сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Twitter-аккаунт клуба. Презентация по традиции состоялась на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

За "Сантос" Родриго в общей сложности провел 49 матчей, став автором десяти голов и пяти результативных передач. Отметим, что контракт с бразильцем согласован еще летом 2018 года, но игрок не мог присоединиться к новому клубу, потому что на тот момент ему не было 18 лет.