Верховные судьи стран ШОС обсуждают в Сочи защиту прав человека
Судьи стран ШОС в Сочи сегодня обсуждают защиту прав человека и независимость судов. В первом совещании приняли участие представители восемь государств-участников ШОС, три делегации наблюдателей и одна партнеров по диалогу.
Сроки рассмотрения дел — основная тема, которой уделили внимание собравшиеся, сообщает "Вести Сочи". Тем более с этим у большинства стран-участниц есть серьезные проблемы. Делегаты из Индии поделились опытом, как уменьшить нагрузку на судей и рассматривать дела в разумные сроки.
Председатель Верховного суда Белоруссии Валентин Сукало рассказал, как в республике организован процесс оптимизации. По его словам, если речь идет о нетяжких преступлениях, то судьи могут выносить приговор по уголовным делам без проведения судебного разбирательства. Стоит отметить, что приговор выносят по нетяжким преступлениям, наказание за которые не превышает двух лет лишения свободы. И, как подчеркнул Валентин Сукало, только в случаях, когда факт совершения преступления очевиден, известно лицо его совершившее, и оно само не отрицает причастия к содеянному.
Совещание будет плотным и насыщенным, отметил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. В частности, планируется обсудить проблему, связанную с процедурой рассмотрения дел по приговорам уже вступившим в силу. С 1 октября в России изменится формат работы кассационных и апелляционных судов, поэтому, как подчеркнул Лебедев, для нашей страны эта тема весьма актуальна.
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