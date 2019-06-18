Юрист Платини: мой клиент давал показания по Евро-2016

Экс-глава Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини, задержанный французскими правоохранителями, отвечал на вопросы, связанные с проведением чемпионата Европы по футболу 2016 года в его стране. Дело о коррупции в ФИФА в разговоре упомянуто не было.

По сообщению официального представителя бывшего футболиста и чиновника УЕФА Жана-Кристофа Алькье, Платини был вызван адвокатом Уильямом Бурдоном в роли свидетеля по делу о процессе выбора страны-организатора футбольного Евро-2016, которой стала родина чиновника.

При этом сотрудники Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями задержали бывшего экс-главу УЕФА, когда он прибыл.

"Мишель Платини отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются процесса выбора Евро-2016, по которому он предоставил полезные объяснения", — цитирует Алькье ТАСС. Юрист не сообщил, будет ли предоставлена его 63-летнему клиенту свобода после дачи показаний.