В Японии произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

В районе японского города Ниигата, который располагается на побережье Японского моря, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8.

В настоящее время объявлено предупреждение о риске формирования цунами. Пока нет никакой информации о том, есть ли в результате землетрясения жертвы и разрушения.

По прогнозам сеймологов, высота цунами может составить один метр, сообщает ТАСС. В связи с землетрясением приостановлено движение на ряде железнодорожных веток в Ниигате и Ямагате.

Ранее сообщалось о подземных толчках в Китае, которые продолжаются и сегодня.

В марте 2011 года сильное землетрясение и цунами привели к аварии на АЭС Фукусима. Она стала одной из крупнейших в истории техногенных аварий. Из ближайших населенных пунктов были эвакуированы 140 тысяч человек. На полное устранение последствий аварии понадобится около 40 лет.

В префектуре Ниигата расположена крупнейшая в мире АЭС Касивадзаки-Карива, на ней установлены реакторы, аналогичные по типу реакторам на аварийной АЭС Фукусима-1.