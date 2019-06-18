Инсайдеры сообщают об интересе "Севильи" к Федору Чалову

Форвард футбольной сборной России и московского ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Инсайдер из окружения футболиста сообщил об интересе к нему клуба Ла Лиги "Севилья". При этом речь идет о факте "серьезных переговоров".

Чалов, который стал лучшим бомбардиром национального чемпионата, вызывает стабильный интерес у клубов ведущих европейских чемпионатом. Так ранее сообщалось, что Федором интересуются лондонский "Арсенал" и "Монако", выступающий в чемпионате Франции.

При этом ЦСКА в этом сезоне не попал в Лигу чемпионов и, таким образом, лишился стабильного в последние годы заработка из казны евротурнира. Так что вполне возможно, что армейцам придется продать кого-то из своих лидеров, например, Марио Фернандеса или того же Чалова.

И вот, как сообщает казанский портал "Реальное время", "Севилья" ведет довольно предметные переговоры по возможному трансферу нападающего. Стоит при этом напомнить, что буквально на днях главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался в том духе, что "Чалову рано ехать в элитный клуб Европы".