Бразильский защитник Мурильо пополнил ряды "Локомотива"

Московский "Локомотив" приобрел защитника "Крузейро" и олимпийской сборной Бразилии Мурильо. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на пять лет.

Мурильо будет играть за новый клуб под 27 номером, который раньше принадлежал Игорю Денисову. Как сообщает ТАСС, бразилец рад своему переходу в московский клуб и готов вернуть "железнодорожникам" чемпионский титул.

Новичок "Локомотива" выступал в "Крузейро", с которым он выигрывал Кубок Бразилии. Также он играл за олимпийскую сборную своей страны и бразильскую молодежку.