Разгневанные бабушки загнали афериста в клетку

В Басманном суде Москвы аферист сам попросился в клетку, чтобы спрятаться от разгневанных пенсионеров.

Как рассказала председатель инстанции Ольга Вырышева, некоего Буланова 18 июня начали судить за мошенничество.

На заседание пришли 86 потерпевших – бабушек и дедушек, которых, как считает следствие, обманул подсудимый, передает РИА Новости.

На время расследования подсудимый находился под подпиской о невыезде, но десятки "разгневанных бабушек и дедушек" произвели на него столь сильное впечатление, что он сам начал процесс с просьбы поместить его в клетку.

"Он испугался", — рассказала представитель суда на заседании Общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом столицы.

Прошлой осенью группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который запрещает помещать подследственных и подсудимых в клетки на заседаниях суда.

Эту идею уже поддержали в правительстве, Генпрокуратуре и в президентском Совете по правам человека. Не утвердила ее пока только Нижняя палата парламента.