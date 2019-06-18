Россия призывает США и Иран не раздувать конфликт вокруг танкеров

Москва призывает все заинтересованные стороны не допускать резких действий вокруг инцидента с танкерами в Оманском заливе.

Как передает ТАСС, об этом международную общественность проинформировал глава МИД РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что ситуация тревожная.

Министр иностранных дел России призвал все стороны проявлять

сдержанность и не допускать резких действий. Лавров отметил, что необходимо расследовать инцидент и нормализовать ситуацию в регионе.

13 июня 2019 года у берегов эмирата Фуджайра загорелись два танкера, норвежский Front Altair, перевозивший нефть, и японский Kokuka Courageous с цистернами метанола. Морякам с одного судна помогли ВМС США, с другого — иранская береговая охрана.

США, к которым присоединились Великобритания и Саудовская Аравия, обвинили в инциденте Иран, который отверг свою принадлежность к нападению на танкеры.

17 июня и.о главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку дополнительно тысячи американских военнослужащих на Ближний Восток, объяснив это оборонительными целями в связи с нарастанием конфликта с Ираном.