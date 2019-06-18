В деле об убийстве жены хоккеиста Соколова появился окровавленный рабочий

В "Прямом эфире" люди, знавшие семью известного хоккеиста Максима Соколова, обсуждали трагедию, которая произошла в их доме под Петербургом.

Там была жестоко убита 40-летняя Ирина Соколова – мать его двух сыновей. Рядом с ней без сознания с тяжелыми ножевыми ранениями был найден старший сын – 18-летний Максим, а по подозрению в убийстве задержали 15-летнего Арсения.

Кадры с места трагедии ужасают: у женщины была практически отрезана голова, вся кухня залита кровью, видны следы борьбы и множество отпечатков босых ног.

Поначалу Арсений рассказал полицейским, что это Максим зарезал мать, напал на него, а затем пытался покончить жизнь самоубийством, но впоследствии запутался в показаниях, и подозревать стали именно его.

Однако в этом деле остается немало вопросов. В частности, мог ли подросток столь жестоко расправиться с матерью и тяжело ранить старшего брата?

Как характеризуют знакомые семьи двух братьев? Мог ли на атмосфере в семье сказаться тот факт, что, оказывается, родители Максима и Арсения уже два года были в разводе?

Подтвердятся ли сведения соседей о том, что сразу после трагедии из дома Соколовых якобы выходил окровавленный рабочий?

Каковы могли быть мотивы Арсения, если это действительно сделал он? Правда ли младший сын мог ревновать к старшему, к которому из-за онкологического заболевания родители относились внимательнее?

Близко знавшие эту семью люди, соседи, а также учителя братьев Соколовых размышляют о причинах кровавой драмы, развернувшейся в их доме, в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".