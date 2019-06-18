Cтарейшая жительница Европы умерла в 116 лет

На 117-м году жизни на юге Италии скончалась старейшая жительница Европы Джузеппина Робуччи.

О печальной новости сообщил мэр города Поджо-Империале Альфонсо Д’Алоизио. По его словам, он очень сожалеет о случившемся и утверждает, что многие гордились проживанием с долгожительницей в одном городке.

Джузеппина Робуччи умерла утром во вторник, 18 июня. Ей было 116 лет и 90 дней. Женщина пережила две мировые войны и множество исторических событий.

Робуччи была владелицей бара. При этом на протяжении своей долгой жизни она никогда не употребляла алкоголь, не курила, а также весьма скромно питалась.

В 25 лет Робуччи вышла замуж и родила пятерых детей. В настоящее время у женщины насчитываются девять внуков и шестнадцать правнуков. Супруга долгожительницы не стало в 1982 году, сообщает Daily Mail.

До последних дней жизни Джузеппина Робуччи чувствовала себя неплохо несмотря на две перенесенные операции за 5 лет. На момент смерти она была удостоена второй строчки в рейтинге долгожителей мира.

В Италии дольше нее смогла прожить только Эмма Морано. Она умерла в 2017 году на 118-м году.