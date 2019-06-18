Французский баскетболист Нандо Де Коло покинул ЦСКА

Нандо Де Коло, дважды побеждавший с ЦСКА в баскетбольной Евролиге, покинул московский клуб. Контракт 31-летнего француза с армейцами истек.

Французский нападающий Нандо Де Коло пришел в ЦСКА в 2013 году. В составе армейского коллектива Нандо дважды выиграл Евролигу и пять раз побеждал в единой лиге ВТБ. В 2016 голу Де Коло был признан самым ценным игроком "финала четырех".

Нандо Де Коло поблагодарил ЦСКА за пять замечательных лет. Президент армейцев Антон Ватутин в свою очередь выразил свою благодарность французскому баскетболисту.