Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами и угрозу АЭС

На севере Японии — землетрясение магнитудой 6,8. Сильные толчки ощущались в префектурах Ниигата, Исикава, Ямагата и Тояма. Российское генконсульство в Ниигате подчеркнуло, что пострадавших среди дипломатов нет. Эвакуация дипломатов не предпринималась. Данных о пострадавших в результате землетрясения россиянах нет.

Между тем, объявлена угроза цунами, сообщает ТАСС. Высота волн может составить до метра, предупреждает Национальное метеорологическое управление Японии. Жителям не рекомендовано выходить на прибрежную линию и подходить к берегам рек. Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился у побережья Ямагаты. Очаг залегал на 10-километровой глубине под океанским дном. Ожидание цунами подтвердилось. Высокая волна зафиксирована у берегов Японии.

Землетрясение привело к отключению электричества во многих жилых домах, отметил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. В префектуре Ямагата без электроэнергии остались 5900 жилищ, а в префектуре Ниигата — 2300 жилищ. Особую тревогу вызывает то, что в Ниигате расположена крупнейшая в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" с реакторами типа "Фукусимы".

В марте 2011 года землетрясение и последовавшее за этим цунами привело к аварии на атомной электростанции. Отключение электроэнергии привело к сбою насосов АЭС и разрушению реакторной зоны. На полное устранение аварии понадобится 40 лет. Из близлежащей к АЭС зоны было эвакуировано более 140 тысяч человек.