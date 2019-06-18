Волгоградскую пенсионерку отбросило на пять метров после ДТП с маршруткой

Пожилая жительница Волгограда оказалась в больнице с многочисленными переломами из-за невнимательности водителя маршрутки, сбившего ее на переходе, сообщили в региональном управлении МВД. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения.

ДТП произошло около 10 часов утра 18 июня у торгового центра "Акварель" в Советском районе города. На кадрах видно, как водитель на высокой скорости входит в поворот, не обращая внимания на ступившую на "зебру" пенсионерку. Последняя ускорилась, дабы избежать "встречи" с маршруткой, но попала под микроавтобус.

От удара женщину отбросило на пять метров вперед, самостоятельно подняться на ноги она не смогла. Позже ее госпитализировали с многочисленными травмами.