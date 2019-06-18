Филарет: ПЦУ не признает ни одна церковь

Украинский раскольник Филарет Денисенко впервые открыто признал, что "новая церковь" Украины не является канонической и не имеет автокефалии, поскольку не признана ни одной из поместных православных церквей за исключением Константинополя.

Как передает РИА Новости, об этом Филарет заявил в интервью "Украинскому радио".

"Не называйте ПЦУ канонической церковью, не утверждайте неправду. Она не признана другими церквями канонической, а признана только одним Вселенским патриархом", — рассказал он.

Он обвинил Константинопольского патриарха Варфоломея в том, что тот обманул его и его паству.

По словам Денисенко, хвастаться тем, что у "новой церкви" есть томос об автокефалии не стоит, поскольку ПЦУ не признала только Русская, но и Элладская, Иерусалимская, Александрийская, Сербская, Румынская, Болгарская, Албанская, Польская, Грузинская православные церкви.

Филарет подчеркнул, что по этой причине иерархи данных церквей не служат с главой ПЦУ митрополитом Епифанием.

Он заявил также, что в результате так называемого "объединительного собора" в Киеве в конце 2018 года никакого объединения всего украинского православия не произошло. Дело в том, что присоединившиеся архиереи практически не имели приходов, и это были всего лишь два из 90 епископов канонической УПЦ.

Комментируя эти высказывания, руководитель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда не без иронии заметил, что прозревший Филарет почти в точности сообщил то, что РПЦ утверждает с момента "объединительного собора".