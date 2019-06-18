МИД России: на травлю "Спутника" в Литве должна отреагировать ОБСЕ

ОБСЕ должна отреагировать на призывы литовских парламентариев запретить доступ к сайту информагентства "Спутник.Литва". С таким заявлением выступили в российском МИДе. Дипломаты подчеркивают, что аргументы членов Сейма не соответствуют действительности: журналистов "Спутника" обвинили в том, что их материалы якобы "искажают реальность" литовской политики и несут угрозу информационной безопасности. Это позволяет сделать вывод о травле информагентства, особенно учитывая, что в конце мая в аэропорту Вильнюса был задержан шеф-редактор "Спутник.Литва" Марат Касем. Ему после допроса и обысков запретили въезд в республику на пять лет, отмечает телеканал "Россия 24".

Российские дипломаты подчеркнули, что в Литве продолжается кампания по дискриминации российских СМИ.

Доступ к сайту информационного агентства "Спутник.Литва" ранее предложили запретить члены оппозиционной партии "Союз Отечества-Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис.